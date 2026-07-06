L’Opec+ ha deciso di incrementare la produzione di petrolio a partire da agosto, seguendo la linea adottata negli ultimi cinque mesi. La decisione è stata presa durante una riunione straordinaria tenutasi domenica. La misura riguarda l’aumento della quantità di petrolio prodotto e distribuito sul mercato. La decisione si inserisce in un piano più ampio che coinvolge le strategie di offerta e domanda di petrolio a livello globale. La riunione ha coinvolto i membri dell’alleanza per confermare questa linea di azione.

L’alleanza Opec+ ha deciso, in una riunione straordinaria di domenica, di aumentare la produzione petrolifera da agosto, proseguendo la linea decisa negli ultimi cinque mesi. Questa volta l’aumento sarà di 188.000 barili al giorno, partendo dal primo giorno del prossimo mese. La notizia è stata confermata con un comunicato ufficiale dopo la riunione, in videochiamata, dei ministri dell’Energia di Arabia Saudita, Russia, Iraq, Kuwait, Kazakhstan, Algeria e Oman. “I sette Paesi partecipanti hanno deciso di implementare un aggiustamento della produzione di circa 188.000 barili al giorno – spiega il comunicato -, provenienti dalla riduzione volontaria aggiuntiva annunciata ad aprile del 2023”. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - L’Opec aumenta ancora la produzione di petrolio. Ecco perché

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OPEC+ Pronta ad Aumentare la Produzione di Petrolio

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