Un bagnino di 87 anni affitta i lettini a soli 4 euro, contrastando i rincari negli stabilimenti balneari italiani. Mentre i costi per il mare aumentano lungo le coste, questa scelta ha attirato l’attenzione e generato discussioni. La sua decisione di mantenere prezzi contenuti rappresenta un’unica presenza di prezzo basso in un settore generalmente in crescita. La sua iniziativa ha fatto parlare di sé a livello nazionale.

Mentre i prezzi degli stabilimenti balneari continuano a salire lungo le coste italiane, a Riccione c’è chi sceglie la strada opposta e diventa un caso nazionale. Si chiama G uerrino Ricci, ha 87 anni ed è lo storico concessionario del Bagno 16, struttura che gestisce dal 1974. La sua politica aziendale è semplicissima e fuori dal mercato attuale: quattro euro per un lettino, con l’ombrellone offerto gratuitamente. Una scelta controcorrente raccontata da Il Resto del Carlino, che ha acceso un vivace dibattito sui costi delle vacanze estive e ha attirato sulla spiaggia romagnola le telecamere dei principali programmi nazionali, a partire da quelle di Agorà su Rai 3. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Per un po’ d’ombra non si possono chiedere cifre folli”: la battaglia di Guerrino Ricci, il bagnino di 87 anni che affitta i lettini a 4 euro

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