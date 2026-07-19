Un lettino a quattro euro, questa la richiesta di Guerrino Ricci, 87 anni, concessionario del Bagno 16 di Riccione dal 1974. L’uomo, noto per il suo carattere gentile e il lavoro discreto, ha spiegato che “per un po’ d’ombra non si può far pagare troppo” e che continua a lavorare “per passione”. Ricci si occupa della gestione dello stabilimento da oltre cinquant’anni, mantenendo un approccio semplice e diretto.

Rimini, 19 luglio 2026 – Ha l’aspetto del tipico lupo di mare, ma dal cuore d’oro e dal carattere docile. Guerrino Ricci, 87 anni, concessionario del Bagno 16 di Riccione dal 1974 ha sempre operato nell’ombra con discrezione. Dopo oltre mezzo secolo di attività, è balzato agli onori della cronaca, perché affitta il lettino a quattro euro e l’ombrellone è gratis. Dopo il primo servizio del Carlino, da lui sono piombate anche le telecamere delle reti nazionali, a partire dalla Rai. Un ciclone che però non sembra investire più di tanto l’ormai noto operatore, piuttosto propenso a ricordare i tempi d’oro del turismo nazionalpopolare, quando la spiaggia di Riccione pullulava di turisti stranieri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - “Per un po’ d’ombra non si può far pagare troppo. È giusto così, vado avanti per passione”: Guerrino e la battaglia del lettino a 4 euro

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

I due superpiedi quasi piatti (1977) - Film completo con Bud Spencer & Terence Hill

Notizie e thread social correlati

Guerrino e la politica dei prezzi bassi: "Da me un lettino costa 4 euro"Un concessionario di Riccione affitta il lettino a quattro euro e offre l’ombrellone senza costi aggiuntivi.

Leggi anche: “Più di 1.000 euro all’anno”: ecco quanto spendono i lombardi per la sanità. Così cresce il divario tra chi può pagare e chi no