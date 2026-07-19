Guerrino Ricci, 87 anni, concessionario del Bagno 16 di Riccione dal 1974, ha aperto una discussione sul prezzo di un ombrellone. Ricci afferma che non si può far pagare cifre elevate per un po’ di ombra e sostiene che il costo di un lettino a 4 euro sia giusto. Ha aggiunto di continuare a gestire l’attività per passione, senza voler aumentare eccessivamente i prezzi.

Rimini, 19 luglio 2026 – Ha l’aspetto del tipico lupo di mare, ma dal cuore d’oro e dal carattere docile. Guerrino Ricci, 87 anni, concessionario del Bagno 16 di Riccione dal 1974 ha sempre operato nell’ombra con discrezione. Dopo oltre mezzo secolo di attività, è balzato agli onori della cronaca, perché affitta il lettino a quattro euro e l’ombrellone è gratis. Dopo il primo servizio del Carlino, da lui sono piombate anche le telecamere delle reti nazionali, a partire dalla Rai. Un ciclone che però non sembra investire più di tanto l’ormai noto operatore, piuttosto propenso a ricordare i tempi d’oro del turismo nazionalpopolare, quando la spiaggia di Riccione pullulava di turisti stranieri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - “Per un po’ d’ombra non si può far pagare cifre folli”. Guerrino e la battaglia del lettino a 4 euro: “È giusto così, io vado avanti per passione”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

“Per un po’ d’ombra non si può far pagare troppo. È giusto così, vado avanti per passione”: Guerrino e la battaglia del lettino a 4 euroUn lettino a quattro euro, questa la richiesta di Guerrino Ricci, 87 anni, concessionario del Bagno 16 di Riccione dal 1974.

Guerrino e la politica dei prezzi bassi: "Da me un lettino costa 4 euro"Un concessionario di Riccione affitta il lettino a quattro euro e offre l’ombrellone senza costi aggiuntivi.