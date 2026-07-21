La polemica riguarda il rifiuto di concedere l’accredito a tre giornalisti della Gazzetta dello Sport per la finale dei Mondiali tra Spagna e Argentina, disputata domenica sera al MetLife Stadium. Un avvocato difende un collega e critica la decisione, mentre un altro giornalista risponde accusando di mentire e di provare piacere nel escludere colleghi. La vicenda si concentra sul trattamento riservato ai giornalisti e sulla gestione delle richieste di accredito.

Non si è ancora chiusa la polemica per il negato accredito a tre giornalisti della Gazzetta dello Sport per la finale dei Mondiali tra Spagna e Argentina, giocata al MetLife Stadium domenica sera. Oggi è andato all’attacco Alessandro Alciato, noto giornalista con un passato a Sky e oggi free lance (segue la Champions per Amazon Prime): “Meno male che non sono andati in overbooking su un volo. Altrimenti tentavano di abbattere un aereo “, ha scritto in un primo post su X. Poi ha aggiunto: “Sto parlando della Gazzetta dello Sport che, dopo aver preteso 5 biglietti per la finale del Mondiale e averne ottenuti 2, ha iniziato ad attaccare frontalmente la FIFA e il suo presidente. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Per loro l’obiettività vale tre biglietti”: Alciato difende l’amico Infantino e attacca la Gazzetta. Ricci replica: “Mente. Prova piacere nel lasciar fuori 3 colleghi?”

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