Gianni Infantino chi è l’amico di Trump tra scandali caro-biglietti e sportwashing

Il 6 luglio 2026 in una città europea si è tenuta una conferenza stampa in cui è stato annunciato che il presidente della federazione internazionale di calcio è stato coinvolto in controversie legate a decisioni e finanziamenti. Si è anche parlato di rapporti stretti con figure politiche di rilievo e di accuse di favoritismi e scandali finanziari. La figura, di origini svizzere con radici italiane, ha visto la sua posizione al centro di critiche e polemiche negli ultimi anni.

Roma, 6 luglio 2026 - Intimo amico di Donald Trump, volto della Fifa e capo del calcio mondiale. Ma Gianni Infantino è molto di più. Nato in Svizzera da genitori italiani, la sua ascesa è fatta di rapporti sempre più stretti con i potenti del pianeta, ma anche costellata di scandali, decisioni contestate e prese di posizione molto di parte. Ultimo caso, e anche eclatante, è quello della squalifica congelata al giocatore statunitense Folarin Balogun: un rosso giudicato inesistente dallo stesso Trump che ha chiamato Infantino per chiedere di rivedere la decisione di arbitro e var. Ed è arrivato il provvedimento aggiustato a favore degli Usa. Ma questo è solo l'ultimo capitolo di una storia fatta di frequentazioni politiche, gesti plateali, adulazioni sopra le righe che hanno spinto tanti a criticare la sua personalizzazione della Fifa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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Temi più discussi: Gianni Infantino è ovunque; È il mondiale dello show business americano: 3 gol di media a partita; Trottolino Infantino: non si perde una partita e si è fatto quasi 40.000 km. E il web esplode coi meme; Hydration break, quando a guadagnarci...non è solo la salute.

Gianni Infantino parla per la prima volta del caso Balogun dopo i comunicati di Federcalcio belga e UEFA e le dichiarazioni anche di Donald Trump Il numero 1 della FIFA ha confermato di aver parlato col presidente degli USA, ma difende fermamente l'ind x.com

Francamente non mi interessa se Trump usa la sua influenza o chiama Infantino. Balogun è l'unico attaccante che sa concludere, quindi i mezzi giustificano il fine reddit

Gianni Infantino, chi è il presidente della Fifa: età, guadagni, l'amicizia con Trump, gli scandali, le polemiche ai MondialiUna delle figure più influenti del calcio mondiale, da 10 anni presidente della Fifa. Gianni Infantino è uno degli uomini di potere ... msn.com

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