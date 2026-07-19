Gad Lerner ha scritto su Il Manifesto criticando Tommaso Cerno, definendolo l’antesignano di un presunto trasformismo nel panorama editoriale italiano. La replica di Cerno non si è fatta attendere e lo ha accusato di essere un “transfugo che difende il terrorismo”.

Quest’oggi su Il Manifesto Gad Lerner ha dedicato un articolo al panorama editoriale italiano, attaccando frontalmente Tommaso Cerno e definendolo l'antesignano di un presunto trasformismo. Con il chiaro intento di screditare l'attuale direttore del Giornale, Lerner prende di mira le sue scelte professionali passate, ricordando che “sul quale pure avevano riposto grandi aspettative gli eredi De Benedetti all'epoca in cui facevano ancora gli editori, inserendolo nel vertice del settimanale prima e del quotidiano progressista poi”. La solita narrazione livorosa della sinistra emerge chiaramente quando Lerner descrive le successive tappe della... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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© Ilgiornale.it - Gad Lerner attacca Cerno e parla di “trasformismo”. La replica: “Transfugo che difende il terrorismo”

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