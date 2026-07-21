Maldini e Leonardo sono volati in Spagna per incontrare Pep Guardiola, sperando di convincerlo a tornare in Italia come allenatore. La loro visita si inserisce in un tentativo di rafforzare il progetto tecnico nazionale. Se questa strategia dovesse fallire, si parla della possibilità di affidare la panchina a Pirlo. Nel frattempo, in Europa, Klopp ha firmato con una squadra tedesca e Zidane con una francese.

La Germania prende Klopp. La Francia Zidane. Non è che poi la scalcagnata Italia può davvero finire nelle mani di Pirlo. E allora ecco che è scattata l’operazione orgoglio nazionale: il viaggio in Spagna di Maldini e Leonardo per convincere Pep Guardiola. Ne scrive anche L’Equipe. Pirlo a parte, scrive il giornale francese, i due favoriti erano Antonio Conte e Roberto Mancini. “Conte (che ha allenato la nazionale dal 2014 al 2016) non è mai stato contattato, stando alle sue stesse dichiarazioni, mentre Mancini (che ha guidato la nazionale italiana alla vittoria agli Europei del 2021) è ora un suggerimento del Malaga, con cui ha un rapporto di stretta collaborazione. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Per L’Equipe Maldini e Leonardo possono convincere Guardiola. Sennò c’è Pirlo…

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