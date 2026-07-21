PER IL TERZO ANNO CONSECUTIVO AD SCIENTIFIC INDEX CONFERMA IL PROF PIETRO GENTILE COME MIGLIOR CHIRURGO PLASTICO RIGENERATIVO AL MONDO
Per il terzo anno consecutivo, Scientific Index ha confermato il professore di chirurgia plastica come il miglior chirurgo plastico rigenerativo al mondo. La classifica si basa su parametri di ricerca, pubblicazioni e impatto scientifico nel settore. Il professionista lavora presso un’università italiana e si occupa di tecniche di ricostruzione e miglioramento estetico. La sua posizione è stata mantenuta rispetto alle valutazioni degli anni precedenti, senza variazioni. La conferma deriva dall’analisi di dati pubblicati su riviste scientifiche e database internazionali.
Per il terzo anno consecutivo il Prof. Pietro Gentile, Professore Associato di Chirurgia Plastica presso l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", si conferma al primo posto della classifica mondiale dell'AD Scientific Index nella disciplina della Regenerative Plastic Surgery, consolidando una leadership scientifica costruita attraverso anni di ricerca, innovazione e riconoscimenti a livello internazionale. L'AD Scientific Index, elaborato dall'agenzia internazionale Alper-Doger Scientific Index, valuta la produttività e l'impatto scientifico dei ricercatori attraverso consolidati indicatori bibliometrici, tra cui H-index, i10-index, numero di pubblicazioni e citazioni scientifiche, utilizzando dati provenienti da Google Scholar e Scopus. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
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