Notizia in breve

Per il terzo anno consecutivo, Scientific Index ha confermato il professore di chirurgia plastica come il miglior chirurgo plastico rigenerativo al mondo. La classifica si basa su parametri di ricerca, pubblicazioni e impatto scientifico nel settore. Il professionista lavora presso un’università italiana e si occupa di tecniche di ricostruzione e miglioramento estetico. La sua posizione è stata mantenuta rispetto alle valutazioni degli anni precedenti, senza variazioni. La conferma deriva dall’analisi di dati pubblicati su riviste scientifiche e database internazionali.