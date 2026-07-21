Nel maggio 2003, un tabaccaio di Milano reagisce a una rapina armata entrando nella sua attività. I due assalitori lo colpiscono alla testa e cercano di portare via i soldi. Il commerciante spara e uccide uno dei rapinatori. La procura decide di non procedere con la condanna, ritenendo che si sia trattato di legittima difesa. Il giudice conferma l’assoluzione e la non punibilità dell’uomo.

È maggio 2003. Giovanni Petrali è nella sua tabaccheria in piazzale Baracca a Milano. Entrano due rapinatori armati, lo assaltano, gli sbattono la testa contro lo stipite, vogliono i soldi. Lui spara, ne uccide uno e ferisce gravemente l'altro. Durante il processo gli viene contestato di aver esploso 7 colpi di pistola quando la situazione di pericolo è ormai cessata. In primo grado Petrali viene condannato a un anno e 8 mesi con sospensione condizionale della pena, per omicidio colposo e lesioni colpose. I giudici parlano di «errore di percezione» perché «sconvolto» dalla rapina appena subita. In Appello, arriva l'assoluzione, riconoscendogli la legittima difesa putativa: una supposizione erronea di un pericolo da parte della persona offesa. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Per il tabaccaio niente condanna. Uccise ma fu legittima difesa

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Uccise il padre violento a Nizza Monferrato, sentenza ribaltata in appello: fu legittima difesa, Makka assoltaLa corte d'assise d'appello di Torino ha assolto una ragazza cecena di 19 anni accusata di aver ucciso il padre durante un episodio avvenuto a Nizza...

Uccise il padre per difendere la madre: Makka Sulaev assolta in appello per legittima difesa, ribaltata la condanna a 9 anniLa Corte d’Assise d’appello di Torino ha assolto un giovane di 20 anni dall’accusa di omicidio, riconoscendo la legittima difesa.

Per il tabaccaio niente condanna. Uccise ma fu legittima difesaÈ maggio 2003. Giovanni Petrali è nella sua tabaccheria in piazzale Baracca a Milano. Entrano due rapinatori armati, lo assaltano, gli sbattono la testa contro lo stipite, vogliono i soldi. Lui spara, ... ilgiornale.it

Uccise rapinatore, chiesti nove anniChiesta la condanna a nove anni e mezzo di reclusione per di Giovanni Petrali, il tabaccaio che il 17 maggio 2003, reagendo a un tentativo di rapina alla sua tabaccheria in piazzale Baracca, ha ucciso ... milano.repubblica.it