Uccise il padre violento a Nizza Monferrato sentenza ribaltata in appello | fu legittima difesa Makka assolta
La corte d'assise d'appello di Torino ha assolto una ragazza cecena di 19 anni accusata di aver ucciso il padre durante un episodio avvenuto a Nizza Monferrato. La decisione è stata presa perché l'azione è stata considerata un atto di legittima difesa. La sentenza di primo grado aveva condannato la giovane, ma in appello è stata riconosciuta l'assenza di responsabilità penale. La giovane era stata accusata di aver ucciso il padre, che aveva un comportamento violento.
La corte d'assise d'appello di Torino ha assolto nel pomeriggio di oggi, venerdì 5 giugno 2026, la 19enne cecena Makka Sulaev per avere agito per legittima difesa. I giudici hanno ribaltato la sentenza di primo grado pronunciata giovedì 8 maggio 2025 dalla corte d'assise di Alessandria, che aveva. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
Uccise il padre violento a coltellate: assolta in appello
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