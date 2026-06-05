Uccise il padre violento a Nizza Monferrato sentenza ribaltata in appello | fu legittima difesa Makka assolta

Notizia in breve

La corte d'assise d'appello di Torino ha assolto una ragazza cecena di 19 anni accusata di aver ucciso il padre durante un episodio avvenuto a Nizza Monferrato. La decisione è stata presa perché l'azione è stata considerata un atto di legittima difesa. La sentenza di primo grado aveva condannato la giovane, ma in appello è stata riconosciuta l'assenza di responsabilità penale. La giovane era stata accusata di aver ucciso il padre, che aveva un comportamento violento.