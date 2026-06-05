Uccise il padre per difendere la madre | Makka Sulaev assolta in appello per legittima difesa ribaltata la condanna a 9 anni

La Corte d’Assise d’appello di Torino ha assolto un giovane di 20 anni dall’accusa di omicidio, riconoscendo la legittima difesa. Il fatto risale al 1 marzo 2024, quando la vittima, il padre dell’imputata, è stata colpita con due coltelli durante una lite familiare a Nizza Monferrato, in provincia di Asti. La condanna a nove anni inflitta in primo grado è stata ribaltata.

La Corte d’Assise d’appello di Torino ha assolto per legittima difesa Makka Sulaev, la ventenne processata per aver ucciso il padre con due coltellate a Nizza Monferrato, in provincia di Asti, il 1 marzo 2024, nel corso dell’ennesima lite familiare. “Non volevo ucciderlo, volevo difendere mia madre” dichiarò la ragazza. La decisione ribalta integralmente la sentenza di primo grado, che l’8 marzo 2025 aveva condannato la giovane a nove anni e quattro mesi di reclusione. La Corte ha disposto anche la sua immediata liberazione. Fino alla sentenza d’appello, Sulaev era sottoposta all’obbligo di firma. La giovane era stata arrestata pochi giorni dopo i fatti e successivamente collocata in una comunità protetta, dove ha potuto proseguire il percorso di studi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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Uccise il padre violento a coltellate: assolta in appello

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