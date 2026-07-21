T rent’anni dopo Wannabe, il legame tra le Spice Girls è più forte che mai. Lo dimostra il matrimonio di Melanie Chisholm, per tutti Mel C, che ha detto sì al modello e produttore australiano Chris Dingwall indossando un abito firmato da un’altra storica componente del gruppo: Victoria Beckham. Un gesto che racconta un’amicizia rimasta intatta nel tempo e che prende forma in un vestito realizzato su misura, impreziosito da pizzo vintage tinto a mano. A svelarne i dettagli è stata la coppia in un’intervista a British Vogue. Lo stile delle Spice Girls. guarda le foto L’«abito dei sogni» firmato Victoria Beckham. Per il ricevimento principale, organizzato in un casale affacciato sul lago in Cumbria, Victoria Beckham si è offerta di creare quello che la stessa Mel C ha definito « l’abito dei sogni ». 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Per il matrimonio con Chris Dingwall, Melanie Chisholm ha scelto un abito in seta e pizzo vintage firmato dall’ex compagna delle "Spice Girls"

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Mel C Marries Chris Dingwall in Countryside Wedding With Spice Girls

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Il matrimonio di Mel C e Chris Dingwall: l’abito da sposa nasconde un omaggio alle Spice GirlsLo scorso weekend si è celebrato il matrimonio dell’ex cantante delle Spice Girls, Mel C, con il suo compagno Chris Dingwall.

Mel C ha sposato Chris Dingwall: la proposta a Maiorca, le Spice Girls presenti, l'assenza di Victoria Beckham e l'abito da sognoMel C si è sposata con Chris Dingwall in una cerimonia a Maiorca, alla quale hanno partecipato le altre Spice Girls tranne Victoria Beckham.

Temi più discussi: L'ex Spice Girl Mel C si è spostata con il modello Chris Dingwall in un abito disegnato da Victoria Beckham. Ecco chi c'era; Spice Girls, Mel C si è sposata con Chris Dingwall. Victoria Beckham ha disegnato l’abito; Mel C, l'ex Spice Girl si è sposata con il modello Chris Dingwall; Il matrimonio di Mel C e Chris Dingwall: l'abito da sposa nasconde un omaggio alle Spice Girls.

La Spice Girl Melanie ‘Mel C’ Chisholm ha sposato il modello Chris Dingwall in un abito di satin con un vestito scivolato progettato da Victoria Beckham con due motivi di pizzo floreale di Lione ritagliati e posizionati a mano sull'abito per creare un motivo su mi reddit

Melanie C ha detto sì a Chris Dingwall, alle nozze anche tre Spice girls. I due si sono conosciuti su un'app d'incontri. La storia spyit.it/melanie-c-ha-s… #spicegirls #matrimonio #melaniec #appdiincontri #girlpower x.com

Le Spice Girls sono per sempre. Ecco perchè l’abito da sposa di Mel C è firmato Victoria BeckhamPer il matrimonio con Chris Dingwall, Melanie Chisholm ha scelto un abito in seta e pizzo vintage firmato dall’ex compagna delle Spice Girls ... iodonna.it

Mel C si è sposata: l’ex Spice Girl dice sì al modello Chris DingwallMel C ha sposato Chris Dingwall in una cerimonia privata. Presenti le Spice Girls, mentre Victoria Beckham ha firmato l'abito da sposa ... rumors.it