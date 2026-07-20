Il matrimonio di Mel C e Chris Dingwall | l'abito da sposa nasconde un omaggio alle Spice Girls

Lo scorso weekend si è celebrato il matrimonio dell’ex cantante delle Spice Girls, Mel C, con il suo compagno Chris Dingwall. L’abito da sposa indossato dalla cantante conteneva un dettaglio speciale: un omaggio alle Spice Girls, gruppo di cui faceva parte. La scelta del vestito ha attirato l’attenzione dei presenti, che hanno notato il riferimento nascosto. La cerimonia si è svolta senza ulteriori dettagli pubblici su altri aspetti dell’evento.

Lo scorso weekend è stato celebrato il matrimonio di Mel C, ex Sporty Spice, e il compagno Chris Dingwall. In quanti sanno che l'abito da sposa nascondeva un omaggio alle Spice Girls?. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Mel C Marries Chris Dingwall in Victoria Beckham Wedding Dress

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L'ex Spice Girl Mel C si è spostata con il modello Chris Dingwall in un abito disegnato da Victoria Beckham. Ecco chi c'eraL'ex cantante delle Spice Girls Mel C si è sposata con il modello Chris Dingwall in un matrimonio con pochi invitati, tra amici e parenti.

Temi più discussi: L'ex Spice Girl Mel C si è spostata con il modello Chris Dingwall in un abito disegnato da Victoria Beckham. Ecco chi c'era; Mel C, l'ex Spice Girl si è sposata con il modello Chris Dingwall; Mel C si è sposata all'età di 52 anni.; Mel C, 52 anni, è incredibile in un abito da sposa con la schiena scoperta disegnato da Victoria Beckham mentre condivide un momento intimo con il nuovo marito Chris Dingwall al matrimonio perfetto.

La Spice Girl Melanie ‘Mel C’ Chisholm ha sposato il modello Chris Dingwall in un abito di satin con un vestito scivolato progettato da Victoria Beckham con due motivi di pizzo floreale di Lione ritagliati e posizionati a mano sull'abito per creare un motivo su mi reddit

Mel C si è sposata: l’ex Spice Girl dice sì al modello Chris DingwallMel C ha sposato Chris Dingwall in una cerimonia privata. Presenti le Spice Girls, mentre Victoria Beckham ha firmato l'abito da sposa ... rumors.it

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