Secondo As, Rodri e Lamine Yamal sono i favoriti per il Pallone d’oro, considerando la vittoria ai Mondiali. Kane, Mbappé e Olise seguono, con il centravanti inglese che presenta statistiche superiori. La scelta dipenderà dai criteri di valutazione e dalle preferenze della giuria.

Chi vincerà il Pallone d’oro quest’anno? Secondo As, se dovessero basarsi sulla vittoria dei Mondiali, Rodri e Lamine Yamal sarebbero i favoriti. Kane, Mbappé e Olise leggermente più dietro, anche se le statistiche del centravanti inglese sono decisamente migliori. Il quotidiano spagnolo divide l’opinione pubblica e fa il punto riguardante i giocatori delle Furie Rosse. Perché Rodri. Se il titolo di Mvp dell’Europeo lo aveva consacrato definitivamente nel 2024, essere il miglior giocatore di un Mondiale rappresenta una dimensione ancora superiore. E Rodri lo è stato, trascinando la Spagna. Rodri è stato fermo alcuni mesi per infortunio, il Manchester City ne ha risentito, ma certamente non la Spagna, che ha avuto il suo capitano nella sua forma migliore. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Per As, Rodri e Yamal si contendono il Pallone d’oro (merita mooooolto di più Rodri)

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