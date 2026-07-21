Per As Rodri e Yamal si contendono il Pallone d’oro merita mooooolto di più Rodri
Secondo As, Rodri e Lamine Yamal sono i favoriti per il Pallone d’oro, considerando la vittoria ai Mondiali. Kane, Mbappé e Olise seguono, con il centravanti inglese che presenta statistiche superiori. La scelta dipenderà dai criteri di valutazione e dalle preferenze della giuria.
Chi vincerà il Pallone d’oro quest’anno? Secondo As, se dovessero basarsi sulla vittoria dei Mondiali, Rodri e Lamine Yamal sarebbero i favoriti. Kane, Mbappé e Olise leggermente più dietro, anche se le statistiche del centravanti inglese sono decisamente migliori. Il quotidiano spagnolo divide l’opinione pubblica e fa il punto riguardante i giocatori delle Furie Rosse. Perché Rodri. Se il titolo di Mvp dell’Europeo lo aveva consacrato definitivamente nel 2024, essere il miglior giocatore di un Mondiale rappresenta una dimensione ancora superiore. E Rodri lo è stato, trascinando la Spagna. Rodri è stato fermo alcuni mesi per infortunio, il Manchester City ne ha risentito, ma certamente non la Spagna, che ha avuto il suo capitano nella sua forma migliore. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
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Per As, Rodri e Yamal si contendono il Pallone d’oro (merita mooooolto di più Rodri) Rodri ha giocato un Mondiale straordinario, soprattutto le ultime partite (quelle decisive). Yamal no, una sua vittoria sarebbe poco comprensibile facebook
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