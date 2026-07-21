Durante l'ultimo episodio de "La Tripletta Mondiale", il podcast di Gazzetta dedicato al torneo americano, i nostri giornalisti si sono espressi sul podio del Pallone d'Oro 2026. Guarda la puntata completa su YouTube. 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it

© Video.gazzetta.it - Messi, Rodri o Yamal? I nostri pronostici per il Pallone d'Oro

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MESSI IN A THIRD WORLD CUP FINAL - CAN'T PICK SPAIN

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La Spagna ora vuole tutto: Rodri e Yamal puntano al Pallone d'OroDue giocatori spagnoli, Rodri e Yamal, mirano al Pallone d'Oro dopo il successo mondiale della nazionale.

Clamoroso, Rodri scippa il Pallone d’Oro dei Mondiali 2026 a Messi: tutti i premi della FIFADurante la Coppa del Mondo 2026, la Spagna ha vinto diversi premi individuali, tra cui miglior portiere e miglior giovane.

Temi più discussi: Il mondiale di Messi contro Yamal. No, il mondiale di Rodri; Chi vince il Pallone d'Oro quest'anno dopo i Mondiali? Messi, Rodri, Mbappé o Kvaratskhelia: ci sarà una sorpresa?; Spagna-Argentina, le auto dei finalisti: Cupra per Yamal, Messi tra supercar e la Mini; Spagna-Argentina: numeri, curiosità e record possibili di una finale già storica.

Messi, Rodri, Kane, Yamal, Mbappé, Haaland o una sorpresa: chi vince il Pallone d'Oro 2026? Il borsino dopo il Mondiale vinto dalla SpagnaCALCIO, MONDIALE 2026 - Dopo il successo della Spagna contro l'Argentina ai supplementari, una delle domande più ricorrenti è: chi vincerà il Pallone d'Oro? eurosport.it

Dispiace perché non ha avuto minuti, ma con Lautaro non sarebbe cambiato il risultato: la Spagna è nettamente superiore a questa Argentina. Inoltre, vivono due cicli opposti: uno è alla fine con molti calciatori che saluteranno l’albiceleste (messi, de paul, ota x.com

Si parla troppo di Yamal è troppo poco di Cubarsí reddit

Spagna-Argentina, le auto dei finalisti: Cupra per Yamal, Messi tra supercar e la MiniSi assegna la Coppa del mondo. La sfida finale vede contrapposti i campioni d'Europa e i detentori di Copa America e Mondiale. Ma il confronto si può estendere anche al di fuori del terreno di gioco ... gazzetta.it