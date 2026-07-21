La Spagna ora vuole tutto | Rodri e Yamal puntano al Pallone d' Oro

Due giocatori spagnoli, Rodri e Yamal, mirano al Pallone d'Oro dopo il successo mondiale della nazionale. La vittoria in finale ha portato oltre due milioni di tifosi in festa nelle strade di Madrid, celebrando il trionfo a New York. I due talenti, tra i protagonisti della conquista, ora puntano a riconoscimenti individuali di alto livello. La nazionale spagnola continua a godere dei frutti del successo internazionale.

La Spagna campione del mondo non si ferma. Dopo il trionfo a New York e la festa a Madrid che ha visto per le strade oltre due milioni di tifosi, ora due dei giocatori più in vista della Roja puntano al Pallone d'oro. Capitan Rodri e Lamine Yamal entrano nella corsa per il prestigioso riconoscimento che sarà assegnato il prossimo ottobre a Londra, E il mondiale vinto peserà sulla scelta del miglior calciatore dell'anno: ambiscono anche i francesi Mbappè e Olise, e il capitano inglese Kane. "Sono convinto che Yamal vincerà il Pallone d'Oro molto presto. Se continua così, lavorando sodo, ci arriverà sicuramente", il messaggio lanciato dallo stesso Rodri a Parigi quando il capitano aveva tra le mani il suo primo Pallone d'Oro. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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Spain vs France 2026: Lamine Yamal Show!

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