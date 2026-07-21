La Juventus sta finalizzando l'acquisto di Pellegrino dal Parma, con due opzioni contrattuali sul tavolo. Gli agenti del calciatore sono attesi in Italia per definire gli ultimi dettagli dell’accordo. La società bianconera sta preparando l’offerta definitiva, dopo aver analizzato le condizioni del nuovo contratto. Le cifre e le modalità di pagamento saranno stabilite nelle prossime ore. La trattativa si avvicina alla conclusione.

di Luca Fioretti Calciomercato Juve: la dirigenza prepara l’affondo decisivo con il Parma dopo aver inteso le condizioni del nuovo contratto con Pellegrino. Il mercato della Juve entra finalmente nella sua fase più calda per definire un primo rinforzo offensivo da mettere a disposizione di Spalletti. Secondo quanto viene evidenziato nell’edizione odierna di Tuttosport, la Vecchia Signora è pronta a stringere col Parma per definire la trattativa riguardante Mateo Pellegrino. La società ha compiuto un passo in avanti significativo avendo già trovato un accordo con l’argentino per un quinquennale da 2 milioni a stagione. Gli agenti attesi a Milano nelle prossime ore definiranno gli ultimi dettagli burocratici dell’intesa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Segui gli aggiornamenti su Italia.

© Juventusnews24.com - Pellegrino Juve al traguardo: agenti attesi in Italia, due le formule per chiudere il colpo col Parma. Cifre e dettagli

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

PELLEGRINO E KESSIÉ i Prossimi Due Colpi Juve Cifre e Dettagli, Ecco Come Stanno Davvero le Cose

Notizie e thread social correlati

Pellegrino sempre più vicino: intesa totale col giocatore, la Juve vuole chiudere entro qualche giorno. Cifre e dettagliLa Juventus sta cercando di finalizzare l'acquisto di un giovane attaccante del Parma, con un'intesa totale raggiunta con il giocatore.

Pellegrino-Juve, affare ai dettagli grazie al tesoretto Muharemovic? Trattativa in discesa: svelate le cifreLa trattativa tra Pellegrino e la Juventus sta procedendo grazie a Muharemovic, considerato un elemento chiave nell’affare.

Temi più discussi: La Juve insiste per consegnare presto a Spalletti Kolo Muani e Pellegrino: le prossime mosse; PELLEGRINO-JUVE, PRINCIPIO D’ACCORDO: SI PUÒ CHIUDERE IN SETTIMANA; La Juve vede il traguardo per Pellegrino: nei prossimi giorni gli agenti saranno in Italia, cosa succede; Juventus e Cygames rinnovano la partnership fino al 2027.

La #Juve vede il traguardo Ultimissime su #Pellegrino ? x.com

Pellegrino Juve al traguardo: agenti attesi in Italia, due le formule per chiudere il colpo col Parma. Cifre e dettagliCalciomercato Juve: la dirigenza prepara l'affondo decisivo con il Parma dopo aver inteso le condizioni del nuovo contratto con Pellegrino ... juventusnews24.com

La Juve insiste per consegnare presto a Spalletti Kolo Muani e Pellegrino: le prossime mosseCarnevali a caccia dell’intesa finale: si tratta con il Psg e il Parma. Richarlison e Sorloth le soluzioni alternative ... corrieredellosport.it