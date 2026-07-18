La Juventus sta cercando di finalizzare l'acquisto di un giovane attaccante del Parma, con un'intesa totale raggiunta con il giocatore. La società bianconera mira a chiudere l'operazione entro pochi giorni, con l’obiettivo di mettere a disposizione del tecnico già nel prossimo futuro. Sono state definite cifre e dettagli dell’accordo, che si stanno perfezionando in queste ore. La trattativa procede con rapidità per rispettare le tempistiche stabilite.

di Luca Fioretti La Juve accelera per il giovane attaccante del Parma e stringe i tempi per regalare il rinforzo a Spalletti già nei prossimi giorni. Le ultime. La sessione estiva registra una forte accelerazione per il fronte offensivo bianconero. Secondo quanto rivelato dal quotidiano Tuttosport, cresce sensibilmente la fiducia per portare a Torino Mateo Pellegrino. La parola chiave delle ultime ore è ottimismo, con le due società che mostrano una totale convergenza per chiudere l’affare. Anche nella giornata di ieri sono proseguiti in maniera molto proficua i contatti diretti tra le parti, a testimonianza di come l’intesa con il club emiliano sia ormai a un passo dall’essere formalizzata definitivamente. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Pellegrino sempre più vicino: intesa totale col giocatore, la Juve vuole chiudere entro qualche giorno. Cifre e dettagli

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