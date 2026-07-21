Quando si compra tanto oro c’è, essenzialmente, quasi sempre un motivo specifico. Ovvero, si teme una crisi interna o globale e ci si prepara a scambiare il metallo giallo qualora non si abbia la necessaria liquidità per sopravvivere. Questo giornale lo ha raccontato più volte, specialmente per quanto riguarda il caso della Russia, costretta a vendere lingotti per per tenere a bada il deficit federale, letteralmente esploso dopo quattro anni e mezzo di guerra. Ora però non si parla dell’ex U, bensì della Cina. La quale sta piano piano facendo incetta di oro. Ma c’è un tranello. Secondo le stime di Goldman Sachs, infatti, la domanda di oro da... 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Pechino accumula lingotti, Mosca li vende. La nuova geografia dell’oro globale

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