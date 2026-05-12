In un quadro internazionale segnato da tensioni crescenti, il presidente è al centro di una strategia che coinvolge più attori. La crisi ucraina, insieme alle tensioni tra Stati Uniti, Israele e Iran, si collegano a una sfida più ampia tra le potenze occidentali e un blocco formato da Russia, Cina e Iran. Questa dinamica riflette una complessità che attraversa diversi fronti geopolitici, con implicazioni che vanno oltre i singoli conflitti.

La sfida globale tra Washington e l’asse Russia-Cina-Iran. Ecco come i due fronti stanno drenando le risorse USA trasformandosi in trappole per Donald Trump. La guerra in Ucraina e il conflitto tra Stati Uniti, Israele e Iran non sono crisi separate. Si tratta di due fronti della stessa sfida globale: quella tra Washington da una parte e l’asse formato da Russia, Cina e Iran dall’altra. Due guerre diverse per geografia, storia e obiettivi, ma accomunate da un elemento centrale: entrambe stanno drenando risorse americane e rischiano di trasformarsi in trappole strategiche per Donald Trump. La storia del conflitto ucraino nasce molto prima dell’invasione russa del febbraio 2022.🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Trump sotto assedio: la trappola strategica dell’asse Mosca-Pechino

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