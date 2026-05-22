In questi ultimi tre giorni, tre nazioni hanno portato avanti un’esercitazione militare che ha coinvolto l’intera triade. Durante l’operazione sono stati effettuati diversi lanci reali, coinvolgendo mezzi e risorse delle forze armate di ciascun paese. La sequenza di eventi ha attirato l’attenzione internazionale, mentre l’Europa ha mantenuto un atteggiamento di totale silenzio. La manovra ha avuto un impatto diretto sulla mappa nucleare regionale, senza che siano stati resi pubblici dettagli specifici sulle caratteristiche delle esercitazioni.

L’esercitazione si è conclusa con una serie di lanci reali che ha coinvolto l’intera triade nucleare russa: un missile balistico intercontinentale Yars lanciato dal cosmodromo di Plesetsk verso il poligono di Kura in Kamchatka, un Sineva lanciato da un sottomarino strategico Delta IV nel Mar di Barents, uno Zirkon ipersonico da unità navale della Flotta del Nord verso il poligono di Chizha, e un Kinzhal ipersonico da un MiG-31. Le forze bielorusse hanno contribuito con un lancio di Iskander-M verso il poligono russo di Kapustin Yar. Putin e Lukashenko hanno seguito i lanci in videoconferenza, dichiarando tutti gli obiettivi raggiunti. Numeri significativi: 65. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - I tre giorni che hanno cambiato la mappa nucleare tra Mosca, Pechino e il silenzio dell’Europa

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A RETIRED AGENT IS FORCED BACK FOR ONE LAST MISSION AGAINST A DEADLY THREAT

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