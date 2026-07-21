Pavimentazione sottomura di via Bologna riapertura entro venerdì

A causa delle intense precipitazioni delle ultime giornate, i lavori di riqualificazione del percorso sottomura di via Bologna sono stati rallentati. La pavimentazione, ancora in fase di completamento, dovrebbe essere riaperta entro venerdì. Il cantiere, che interessa il tratto che collega via Bologna alla Casa dell’Ortolano, sta per essere concluso. La pioggia ha causato un ritardo nella fine dei lavori, ma si prevede che il percorso sarà presto ripristinato.

La pioggia rallenta il cantiere, ma il nuovo percorso sottomura è ormai in dirittura d’arrivo. Slitta infatti a causa delle intense precipitazioni degli ultimi giorni la conclusione dei lavori di riqualificazione del tratto che da via Bologna conduce alla Casa dell’Ortolano. L’intervento, avviato dal Comune per mettere fine alle criticità dello storico sentiero sterrato, dovrebbe concludersi entro venerdì, quando è prevista la riapertura completa del collegamento, oggi ancora interdetto anche ai pedoni. A frenare il cronoprogramma sono state le condizioni meteo. La posa della nuova pavimentazione in "terra solida", materiale drenante e compatto scelto dall’amministrazione, richiede infatti un fondo perfettamente asciutto per consentire una distribuzione uniforme e una corretta fase di consolidamento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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