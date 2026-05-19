Ponte mobile sull’Uso ultimi giorni di lavori prima della riapertura | pronta la nuova pavimentazione

Sono in corso gli ultimi interventi di manutenzione sul ponte mobile che collega le sponde di Bellaria e Igea Marina sul fiume Uso, vicino alla linea ferroviaria. Le operazioni riguardano principalmente la sostituzione della pavimentazione e si concluderanno a breve, prima della riapertura al pubblico. I lavori sono durati alcune settimane e sono stati effettuati con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza e funzionalità alla struttura. La riapertura al traffico è prevista a breve, una volta completate le operazioni di messa in sicurezza.

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