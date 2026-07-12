Il sottopasso di via del Commercio potrebbe riaprire entro la fine di luglio, dopo essere stato chiuso da marzo. La chiusura è stata necessaria per permettere la costruzione di un nuovo ponte sul Tronto. I lavori sono in fase avanzata e, secondo le stime, la riapertura potrebbe avvenire prima dell’inizio dell’estate. Non sono stati comunicati ulteriori dettagli sui tempi o sulle eventuali modifiche al traffico.

Potrebbe riaprire entro la fine di luglio il sottopasso di via del Commercio, chiuso dallo scorso marzo per consentire la realizzazione del nuovo ponte sul Tronto. L’obiettivo è quello di restituire al traffico un collegamento importante tra la zona industriale e la Piceno Aprutina, alleggerendo i disagi registrati negli ultimi mesi. La riapertura rappresenterebbe però soltanto una tappa di un progetto molto più ampio destinato a ridisegnare completamente la viabilità di Castagneti. Parallelamente, infatti, il Comune punta ad accelerare anche sulla grande rotatoria che sorgerà nell’area a servizio del nuovo ponte. L’intenzione dell’amministrazione comunale è quella di affidare i lavori entro la fine del 2026, anticipando di circa un anno le previsioni iniziali che collocavano l’avvio della procedura nel 2027. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Via del Commercio, sottopasso verso la riapertura entro luglio

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