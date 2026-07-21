Il rapper è stato ricoverato in ospedale poche ore dopo la nascita del figlio. È lo stesso reparto dove aveva subito un intervento per un tumore in passato. La nascita del bambino si è trasformata in preoccupazione per le condizioni di salute del musicista. La notizia si è diffusa rapidamente, senza dettagli sulle cause del ricovero. La famiglia e i fan attendono aggiornamenti ufficiali sulle sue condizioni.

Quelli che avrebbero dovuto essere giorni dedicati esclusivamente alla gioia per l’arrivo del piccolo Edoardo Lupo si sono improvvisamente trasformati in ore di preoccupazione. A pochi giorni dalla nascita del suo terzo figlio, Fedez è stato infatti trasportato d’urgenza in ospedale, riaccendendo l’attenzione sulle sue condizioni di salute e su un percorso clinico che, negli ultimi anni, è stato particolarmente complesso. Nemmeno il tempo di gioire: Fedez ricoverato in ospedale dopo la nascita del figlio. Nella serata del 20 luglio il rapper è stato accompagnato in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale Fatebenefratelli di Milano. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, il ricovero sarebbe stato provocato da disturbi di natura gastrica. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Paura per Fedez, ricoverato dopo la nascita del figlio: l’ospedale è lo stesso dove è stato operato di tumore

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Temi più discussi: Fedez in ospedale a Milano, le condizioni non sarebbero gravi; Fedez ricoverato a Milano: accertamenti dopo un malore; Fedez ricoverato d’urgenza in ospedale; Fedez papà per la terza volta, è nato il figlio del rapper e Giulia Honegger: Una gioia così grande.

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