Fedez portato in ambulanza al Fatebenefratelli | nello stesso ospedale era stato operato d’urgenza nel 2023

Fedez è stato portato in ambulanza al Fatebenefratelli di Milano ieri sera poco prima delle 22, a causa di problemi gastrici. L'artista era stato operato d’urgenza nello stesso ospedale nel 2023. Non sono stati forniti dettagli su eventuali diagnosi o interventi successivi. La sua presenza in ospedale è avvenuta in modo tempestivo, senza ulteriori indicazioni sui trattamenti in corso. La notizia si basa su fonti ufficiali dell’ospedale e sulla conferma dell’interesse mediatico.

Federico Leonardo Lucia, in arte Fedez, è stato ricoverato al Fatebenefratelli di Milano ieri sera poco prima delle 22 per quelli che sembrano essere problemi gastrici. Fedez, che sta preparando il concerto del 25 settembre all’Unipol Forum di Assago, è arrivato in ospedale in ambulanza dopo aver lamentato problemi gastrointestinali, probabilmente dovuti all’utilizzo di antinfiammatori. Secondo fonti sanitarie le condizioni non sono gravi, ma visti i precedenti problemi di salute del cantante si è comunque deciso di procedere con gli accertamenti, di cui si attende l’esito per stabilire con certezza l’entità del problema. Infatti, proprio al... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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NEWS - Milano, Fedez portato al pronto soccorso in ambulanza: Problemi gastrici ift.tt/JPqsdDz x.com

Fedez portato in ambulanza all'ospedale, ecco cos'è successoUltime notizie e sport dalla Svizzera e dall'estero, politica, meteo, persone e livestream - Login Webmail per Bluewin E-Mail ... bluewin.ch

Paura per Fedez, portato in ambulanza all'ospedale: come sta ora e cosa è successo al rapper?Fedez ricoverato a Milano per problemi gastrici, ma secondo fonti sanitarie le sue condizioni non destano preoccupazione. serial.everyeye.it