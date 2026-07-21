Paura in un bar a Licata clienti salvano una donna dall’aggressione dell' ex marito
Un uomo di 32 anni è stato arrestato a Licata dopo aver violato il divieto di avvicinamento all’ex moglie. L’episodio si è verificato in un bar del centro, dove la donna si trovava con un’amica. I clienti del locale sono intervenuti per fermare l’aggressione e mettere in sicurezza la donna. La polizia ha portato a termine l’arresto e ha condotto ulteriori accertamenti sull’accaduto.
Eseguito un arresto per aggressione a Licata, dove un uomo di 32 anni è stato fermato dopo aver violato il divieto di avvicinamento all’ex moglie. L’episodio si è verificato in un bar del centro cittadino, dove la vittima si trovava insieme a un’amica. L’uomo, già sottoposto a misure cautelari, è stato bloccato grazie all’intervento di alcuni clienti del locale. Dopo le formalità di rito, il fermato è stato trasferito presso la Casa Circondariale “Di Lorenzo” di Agrigento, in attesa dell’udienza di convalida. L’aggressione nel bar del centro Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’arresto è avvenuto in flagranza differita. 🔗 Leggi su Virgilio.it
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