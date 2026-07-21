Paura in un bar a Licata clienti salvano una donna dall’aggressione dell' ex marito

Notizia in breve

Un uomo di 32 anni è stato arrestato a Licata dopo aver violato il divieto di avvicinamento all’ex moglie. L’episodio si è verificato in un bar del centro, dove la donna si trovava con un’amica. I clienti del locale sono intervenuti per fermare l’aggressione e mettere in sicurezza la donna. La polizia ha portato a termine l’arresto e ha condotto ulteriori accertamenti sull’accaduto.