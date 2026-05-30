Nella notte tra il 29 e il 30 maggio, a Belsito, frazione di Misterbianco, una donna è stata ferita gravemente durante un'aggressione domestica. Il marito è stato arrestato con l'accusa di tentato femminicidio. La vittima ha subito ferite che hanno richiesto interventi medici. La polizia ha fermato l’uomo poco dopo l’accaduto. La donna è stata trasportata in ospedale per le cure del caso.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Una drammatica vicenda di violenza domestica si è consumata nella notte tra il 29 e il 30 maggio a Belsito, frazione di Misterbianco, nel Catanese. Un uomo di 53 anni è stato arrestato con l’accusa di tentato femminicidio dopo aver aggredito brutalmente la moglie, una donna di 49 anni, ora ricoverata in gravi condizioni in ospedale. L’aggressione al termine di una lite familiare. Secondo le prime ricostruzioni degli investigatori, tutto sarebbe iniziato da un acceso litigio scoppiato all’interno dell’abitazione della coppia. La discussione sarebbe poi degenerata fino a trasformarsi in una violenta aggressione. La donna sarebbe stata colpita ripetutamente e raggiunta da violenti colpi alla testa, riportando lesioni particolarmente gravi che hanno reso necessario l’immediato intervento dei soccorsi. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Misterbianco, donna gravemente ferita dopo una violenta aggressione: arrestato il marito con l’accusa di tentato femminicidio

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Tentato femminicidio a Misterbianco, arrestato un 53enne. La moglie ferita è gravissimaNella notte a Misterbianco, nel Catanese, un uomo di 53 anni ha aggredito la moglie durante una lite in casa.

Picchia violentemente la moglie durante una lite, la donna è gravissima. Il tentato femminicidio a MisterbiancoDurante una lite nella frazione Belsito di Misterbianco, un uomo di 53 anni ha aggredito la moglie di 49 anni, colpendola con violenza.

Argomenti più discussi: Tentato femminicidio a Misterbianco, 49enne ferita in casa dal marito; Massacra di botte la moglie e la colpisce alla testa: bloccato e arrestato, lei è gravissima; Misterbianco Picchia violentemente la moglie durante lite, donna è gravissima; Tentato femminicidio a Misterbianco arrestato un 53enne La moglie ferita è gravissima.