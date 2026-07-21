Paura a Como bambina di 10 anni scompare nel lago

Da iltempo.it 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una bambina di 10 anni è scomparsa nel Lago di Como, vicino al Tempio Voltiano. Sul luogo dell’incidente sono arrivati polizia, vigili del fuoco, carabinieri e tre operatori fluviali, che stanno cercando la piccola da ore. Le ricerche sono ancora in corso e non si hanno notizie sulla sua posizione. La zona è stata circoscritta dalle autorità.

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Una bambina di 10 anni risulta dispersa nel Lago di Como, nella zona del Tempio Voltiano. Sul posto sono intervenuti polizia, vigili del fuoco, carabinieri e tre operatori fluviali, impegnati da ore nelle ricerche della minore.  Il dramma La dinamica è ancora da accertare. Secondo quanto si apprende dalle prime informazioni, l'allarme è scattato intorno alle ore 16. La piccola stava nuotando nel lago, controllata a vista dai genitori, quando sarebbe finita sott'acqua senza più riemergere. A seguito della segnalazione, c'è stato subito un ingente dispiegamento di forze per le ricerche della piccola. Oltre ai carabinieri e la polizia, partecipano alle operazioni di soccorso tre sommozzatori dei vigili del fuoco. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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