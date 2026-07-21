La polizia locale di Vanzago ha intensificato i controlli serali e i pattugliamenti estivi, grazie a un finanziamento ottenuto tramite il Patto del Magentino. Le operazioni includono servizi di presidio del territorio per monitorare le aree pubbliche durante le ore notturne e nei mesi caldi. Nessuna altra attività è stata comunicata, e le operazioni continuano secondo il piano approvato con il finanziamento.

Pattugliamenti estivi e servizi di presidio del territorio della polizia locale di Vanzago grazie al finanziamento ottenuto tramite il Patto del Magentino. Continua l’impegno dell’amministrazione comunale per potenziare la sicurezza. Dopo la riapertura del Bando "Vanzago Sicura" rivolto a privati ed esercizi commerciali per l’erogazione di contributi per l’installazione di sistemi di sicurezza passiva, come sistemi d’antifurto o impianti di videosorveglianza interni alle abitazioni, ai pattugliamenti serali già programmati e attivati, in queste settimane estive si aggiungono altri servizi resi possibili grazie alle risorse ottenute nell’ambito del Patto del Magentino, finanziato da Regione Lombardia con un contributo complessivo di 50. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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Argomenti più discussi: Patto del Magentino: più controlli serali; Sicurezza urbana, rinnovati i pattugliamenti serali congiunti; Con i fondi regionali nuovi servizi di pattugliamento serale a Vanzago.

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