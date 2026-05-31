L’Europa si tiene in disparte mentre gli Stati Uniti negoziano con l’Iran, evidenziando tensioni sulle rotte tecnologiche e la sicurezza energetica. Il patto del silicio, che coinvolge tecnologie avanzate e forniture di semiconduttori, viene visto come più rischioso di tensioni nel Golfo. La politica europea si sforza di mantenere un equilibrio tra alleanze e interessi economici, senza intervenire direttamente nelle trattative tra Washington e Teheran.

?????? Il modo con cui l’Europa osserva con un misto di speranza e inquietudine le trattative tra gli Stati Uniti e l’Iran fa quasi tenerezza, se non fosse che quello sguardo smarrito ricorda l’adolescente che spia la festa in cui non è invitato. L’Europa non è della partita, il suo unico ruolo è ridurre i danni materiali e psicologici. Bankitalia avverte del rischio di un’inflazione al 6% se quella guerra, in cui non tocchiamo palla, proseguirà, e gli economisti chiedono che la Bce metta le mani avanti: guardiamo terrorizzati, in Italia soprattutto, allo stretto di Hormuz pensando allo shock energetico ma ci sfugge una verità disarmante: non è che il primo giro di giostra del Grande Gioco avviato dagli Usa. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - L’Europa e le rotte tecnologiche. Il patto del silicio è più rischioso di Hormuz

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