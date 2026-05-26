È stato siglato un accordo tra Regione, Prefettura e Rfi per rafforzare la sicurezza vicino alle stazioni ferroviarie della provincia di Lodi. In particolare, sono stati incrementati i controlli in nove scali, con l’impiego straordinario di operatori di Polizia locale. Le forze dell’ordine svolgono attività di vigilanza per garantire la sicurezza nelle aree circostanti le stazioni. La collaborazione tra le istituzioni mira a prevenire incidenti e situazioni di illegalità nelle zone di maggior transito.

Aumenta la sicurezza nelle aree attorno alle stazioni ferroviarie della provincia di Lodi attraverso l’impiego straordinario di operatori di Polizia locale. I comuni coinvolti sono Lodi, Casalpusterlengo, Codogno, Maleo, Orio Litta, Ospedaletto Lodigiano, Santo Stefano Lodigiano, Secugnago e Tavazzano con Villavesco. Lo prevede una delibera di Giunta regionale, approvata su proposta dell’assessore alla Sicurezza e Protezione civile, Romano La Russa, in concerto con gli assessori Franco Lucente (Trasporti e Mobilità sostenibile) e Claudia Maria Terzi (Infrastrutture e Opere pubbliche). Coinvolti, oltre Regione Lombardia, anche la Prefettura di Lodi, Rfi e Trenord e i nove Comuni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Più sicurezza vicino alle stazioni. Patto tra Regione, Prefettura e Rfi. Aumentano i controlli in nove scali

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