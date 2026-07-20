La Fifa ha avviato un’indagine sulla maxi rissa avvenuta dopo la finale di Coppa del Mondo, coinvolgendo un pugno di Molina, una reazione spagnola e la violenza di Paredes. Un Procuratore disciplinare ed etico è stato incaricato di verificare eventuali violazioni del Codice Disciplinare. L’indagine riguarda comportamenti ritenuti non conformi alle norme, senza ulteriori dettagli sui singoli episodi o coinvolgimenti.

La rissa a margine della finale di Coppa del Mondo non è passata inosservata. La Fifa ha incaricato un Procuratore disciplinare ed etico al fine di indagare su potenziali violazioni del Fdc, in conformità con l'articolo 36 del Codice Disciplinare. L’immediato post match di Spagna-Argentina si è trasformato in un far west, in cui Leandro Paredes ha perso la testa e ha aggredito Eric Garcia, Pedri e Gavi. “Ulteriori dettagli saranno comunicati dalla Commissione Disciplinare della Fifa una volta completata la relazione del procuratore”, riporta una nota della massima istituzione del calcio internazionale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Il pugno di Molina, la reazione spagnola, la violenza di Paredes: indagine Fifa sulla maxi rissa

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