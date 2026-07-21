L’intimità disarmante del nuovo singolo. Il panorama delle nuove uscite discografiche si arricchisce di un capitolo di profonda intensità emotiva con il ritorno di una delle interpreti più amate della scena nazionale. A partire da venerdì 24 luglio, sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali Manchi, il nuovo brano inedito firmato e interpretato da Paola Turci. La traccia rappresenta un’immersione totale nelle complesse sfaccettature dell’amore, affrontando con lucidità e poesia le sue contraddizioni più intime. Attraverso questo brano, l’artista sceglie di mettersi completamente a nudo, offrendo al pubblico un testo sincero e disarmante. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Paola Turci esplora le assenze con Manchi, il singolo che anticipa il nuovo disco

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“Manchi”, dal 24 luglio il nuovo singolo di Paola TurciDa venerdì 24 luglio è disponibile su tutte le piattaforme digitali il nuovo singolo di Paola Turci intitolato “Manchi”.

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