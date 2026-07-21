Paola Perego partecipa a Tale e Quale show, annunciata come membro del cast. La conduttrice ha dichiarato di aver valutato con attenzione l’offerta prima di accettare, poiché non sarà la conduttrice principale ma solo una partecipante. La sua presenza nel programma segna un ritorno in televisione dopo una pausa. La scelta di partecipare è arrivata dopo una riflessione, e Perego si prepara a esibirsi nel talent show.

Qualche giorno faPaola Perego è stata annunciata all’interno del cast di Tale e Quale show.Un’opportunità lavorativa che la conduttrice ha colto ma non immediatamente, anche perché qui non sarà la protagonista assoluta ma sarà solo un membro del cast. Non solo, questa decisione arriva dopo chele è stato chiuso il programma Citofonare Rai2. In un’intervista aTodayla conduttrice ammette:“Tale e Quale? Non bisogna prendersi troppo sul serio. Non ho detto sì subito.Non è stato semplice prendere questa decisione ma mi diverte da morire l’idea di travestirmi e cantareperché io mi sento una cantante anche se sono stonata”. Paola Peregoha anche rivelato che lavorare in televisione le piace molto che ritiene di essere fortunata perché viene anche pagata per farlo, nonostante la sua carriera sia stata contraddistinta da alti e bassi. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Paola Perego riparte da Tale e Quale: “Non ho detto subito di sì”

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Paola Perego racconta le sue 60 verità a Passaggi

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