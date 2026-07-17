Il cast di “Tale e Quale Show” sarà annunciato ufficialmente il 17 luglio, quando il conduttore ha condiviso sui social il primo dettaglio. La trasmissione tornerà su Rai1 il 23 settembre. Tra i partecipanti ci sono artisti come Jasmine Carrisi e Maddalena Corvaglia, mentre alcune figure, tra cui Anna Pettinelli, hanno lasciato programmi come “Amici”. La presentazione è avvenuta nel giorno in cui il conduttore ha deciso di sfidare la superstizione del venerdì 17.

Carlo Conti sfida la scaramanzia. Venerdì 17 luglio alle 13.13 ha svelato sul suo profilo Instagram il cast di “ Tale e Quale Show “, lo show a base di imitazioni tornerà in onda su Rai1 il prossimo 23 settembre. E questa, la collocazione al mercoledì sera, è la prima novità. Con l’uscita di scena di Alessia Marcuzzi e Giorgio Panariello, anche la giuria sarà rinnovata con l’arrivo dietro il bancone di Alessandro Siani ed Elettra Lamborghini. Riconfermato Cristiano Malgioglio e la presenza di un quarto giudice a rotazione, un ospite speciale che cambierà ogni puntata. Chi si cimenterà nel mondo delle imitazioni? Carlo Conti, a sorpresa, ha ottenuto il sì di Paola Perego. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Paola Perego dice sì alle imitazioni, Anna Pettinelli lascia Amici: da Jasmine Carrisi a Maddalena Corvaglia, ecco chi c’è nel cast di Tale e Quale Show

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