Paola Perego torna in tv come conduttrice di Tale e Quale Show, che riapre la stagione autunnale con una nuova edizione. Dopo cinque anni, non ci sarà più Citofonare Rai 2, trasmissione a cui era molto legata, scritta anche con Serena Costantini. Perego spiega che la chiusura è dovuta a problemi di budget della Rai, che ha costretto a eliminare alcune trasmissioni.

Tale e Quale Show inaugurerà la nuova stagione autunnale di mamma Rai e quest’anno, dopo cinque anni, non ci sarà Citofonare Rai 2. «Mi spiace molto», afferma Perego, «sono legata a quel gioiellino perché l’ho scritto insieme a Serena Costantini, ma purtroppo, per mancanza di budget, la Rai ha dovuto chiudere un po’ di trasmissioni. E noi siamo tra queste. Paola Perego comunque tornerà alla guida del game show The Floor e ha in serbo altre sorprese». Sul divario di genere nella conduzione di quiz e reality, la conduttrice ha osservato che spesso i reality sono affidati a conduttrici donne, mentre i quiz rimangono saldamente nelle mani degli uomini. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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© Vanityfair.it - Paola Perego: «I quiz in tv li conducono solo gli uomini, servirebbe un direttore illuminato. A Tale e Quale Show ho detto sì per i nipoti»

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