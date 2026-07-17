Alle 13, tramite il profilo Instagram, è stato annunciato il cast della nuova edizione di Tale e Quale Show. Tra i concorrenti ci sono una conduttrice televisiva e una speaker radiofonica, oltre a diversi volti noti dello spettacolo. La lista completa include persone con esperienze diverse nel mondo dello spettacolo, pronte a mettersi alla prova nel programma condotto da Carlo Conti.

L’annuncio oltre la scaramanzia. Carlo Conti ha svelato ufficialmente il cast della nuova edizione di Tale e Quale Show. L’annuncio è arrivato attraverso il suo profilo Instagram alle 13.13 di venerdì 17 luglio, una scelta ironica che sembra voler sfidare la superstizione legata alla data e all’orario. Il popolare varietà di Rai 1, basato sulle imitazioni dei grandi artisti della musica italiana e internazionale, tornerà in onda dal 23 settembre con una novità importante: il programma traslocherà al mercoledì sera, cambiando così la storica collocazione nel palinsesto. Nel cast anche Jasmine Carrisi e Maddalena Corvaglia. Anche quest’anno il cast mescola volti storici della televisione, conduttori, comici e cantanti pronti a cimentarsi con esibizioni rigorosamente dal vivo. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

Segui gli aggiornamenti su Tale e Quale Show.

© Notizieaudaci.it - Tale e Quale Show, Carlo Conti cala gli assi: da Paola Perego ad Anna Pettinelli, ecco tutti i concorrenti

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Tale e Quale Show 2026, Carlo Conti annuncia il cast: tra i concorrenti Paola Perego e Anna PettinelliCarlo Conti ha annunciato il cast di Tale e Quale Show 2026, con dodici concorrenti confermati.

Paola Perego dice sì alle imitazioni, Anna Pettinelli lascia Amici: da Jasmine Carrisi a Maddalena Corvaglia, ecco chi c’è nel cast di Tale e Quale ShowIl cast di “Tale e Quale Show” sarà annunciato ufficialmente il 17 luglio, quando il conduttore ha condiviso sui social il primo dettaglio.

Temi più discussi: Tale e Quale Show, Carlo Conti svela cast: dentro Perego, Corvaglia, Pettinelli e Jasmine Carrisi; Tale e Quale Show: rivoluzione tra giudici per l’edizione 2026; Carlo Conti: A Venezia per i Pink Floyd ma senza riuscire a vederli. C’era solo un mare di teste; Maryna compie 35 anni: la scalata della creator che ha conquistato la tv da Chiambretti a Tale e Quale Show, e il legame speciale con...

Carlo Conti ha svelato con una storia su Instagram il cast di Tale e Quale Show 2026. In gara anche Anna Pettinelli #TaleeQualeShow #CarloConti #AnnaPettinelli x.com

Tale e Quale Show 2026 Il cast ufficiale annunciato da Carlo ContiÈ finita l'attesa per i fan di Tale e Quale Show. Nella giornata di oggi, venerdì 17 luglio, Carlo Conti con una storia pubblicata sul suo profilo Instagram, ha annunciato ufficialmente il cast della ... comingsoon.it

Tale e Quale Show 2026, Carlo Conti cala gli assi: da Paola Perego fino a Jasmine Carrisi, ecco i 12 concorrentiCarlo Conti ha annunciato il cast di Tale e Quale Show 2026: da Paola Perego ad Anna Pettinelli, ecco tutti i concorrenti e le novità. donnaglamour.it