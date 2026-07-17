Tale e Quale Show Carlo Conti cala gli assi | da Paola Perego ad Anna Pettinelli ecco tutti i concorrenti

Da notizieaudaci.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Alle 13, tramite il profilo Instagram, è stato annunciato il cast della nuova edizione di Tale e Quale Show. Tra i concorrenti ci sono una conduttrice televisiva e una speaker radiofonica, oltre a diversi volti noti dello spettacolo. La lista completa include persone con esperienze diverse nel mondo dello spettacolo, pronte a mettersi alla prova nel programma condotto da Carlo Conti.

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L’annuncio oltre la scaramanzia. Carlo Conti ha svelato ufficialmente il cast della nuova edizione di Tale e Quale Show. L’annuncio è arrivato attraverso il suo profilo Instagram alle 13.13 di venerdì 17 luglio, una scelta ironica che sembra voler sfidare la superstizione legata alla data e all’orario. Il popolare varietà di Rai 1, basato sulle imitazioni dei grandi artisti della musica italiana e internazionale, tornerà in onda dal 23 settembre con una novità importante: il programma traslocherà al mercoledì sera, cambiando così la storica collocazione nel palinsesto. Nel cast anche Jasmine Carrisi e Maddalena Corvaglia. Anche quest’anno il cast mescola volti storici della televisione, conduttori, comici e cantanti pronti a cimentarsi con esibizioni rigorosamente dal vivo. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

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