Tale e Quale Show 2026 Carlo Conti annuncia il cast | tra i concorrenti Paola Perego e Anna Pettinelli
Carlo Conti ha annunciato il cast di Tale e Quale Show 2026, con dodici concorrenti confermati. Tra loro ci sono Paola Perego, Anna Pettinelli, Maddalena Corvaglia, Roberta Morise, Jasmine Carrisi, oltre a Stefano Meloccaro, Max Paiella, Vladimir Randazzo, Flavio Insinna, Gabriele Cirilli, Andrea Perroni e Selma. I nomi sono stati condivisi tramite una comunicazione ufficiale, senza ulteriori dettagli sui ruoli o le modalità di partecipazione.
I nomi dei dodici concorrenti di Tale e Quale Show 2026: Paola Perego, Maddalena Corvaglia, Roberta Morise, Selma, Anna Pettinelli, Jasmine Carrisi; Andrea Perroni, Stefano Meloccaro, Max Paiella, Vladimir Randazzo, Flavio Insinna e Gabriele Cirilli. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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