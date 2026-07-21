Paola Ferrari ha confermato di aver avuto una relazione con Eros Ramazzotti, descrivendola come una passione breve ma intensa. La giornalista ha parlato pubblicamente della loro relazione, che risale a diversi anni fa, e ha sottolineato la natura travolgente del legame. La notizia è stata resa nota durante un'intervista, dove Ferrari ha condiviso dettagli sulla loro relazione passata senza entrare in specifiche ulteriori.

Paola Ferrari è tornata a parlare della sua vita privata. Ed in particolare di una vecchia liaison del passato svelata solo di recente: ha vissuto una passione travolgente con Eros Ramazzotti. All’epoca erano entrambi molto giovani e lontani dai rispettivi matrimoni e figli. La storia d’amore tra Paola Ferrari e Eros Ramazzotti. In un’intervista concessa al settimanale Di Più, Paola Ferrari ha snocciolato nuovi dettagli sulla sua storia d’amore con Eros Ramazzotti. Una storia di cui ha parlato per la prima volta nel 2024, quando è stata ospite di Monica Setta a Storie di donne al bivio. Al settimanale Di Più, la Ferrari ha dunque rivelato che a farli incontrare è stato un amico comune durante la finale del Festivalbar del 1985. 🔗 Leggi su Dilei.it

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© Dilei.it - Paola Ferrari: “Io e Eros Ramazzotti ci siamo amati. È stata breve ma intensa”

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