Una donna è stata arrestata a Palermo dopo aver subito numerosi atti di violenza da parte del partner. I Carabinieri, durante le indagini, hanno ricostruito 74 episodi di aggressioni, tra cui calci, pugni e umiliazioni quotidiane. Le violenze sono state riscontrate anche con l’uso di utensili da cucina. Le minorenni, figlie della coppia, sono state coinvolte nei fatti e hanno raccontato le aggressioni subite.

Umiliazioni quotidiane, calci, pugni e aggressioni anche con utensili da cucina. Quello che si è rivelato ai Carabinieri delle stazione Palermo Oreto è stato un vero e proprio incubo domestico, che ha portato all’ordinanza di custodia cautelare in carcere del Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Palermo, nei confronti di una coppia coniugi palermitani, lei 35enne e lui 47enne. Gli indagati, già noti alle forze di polizia, sono ritenuti responsabili di gravi e reiterati maltrattamenti in famiglia ai danni delle cinque figlie minorenni. Attività tra febbraio e giugno 2026. L’attività investigativa è scattata in seguito a un... 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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© Secoloditalia.it - Palermo, calci e pugni alle figlie minorenni: arrestata una coppia. Ricostruiti 74 episodi di violenza

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Grammichele, marito violento maltrattava moglie e figli, arrestato dai carabinieri

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