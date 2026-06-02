Rider aggredito mentre effettuava una consegna | calci e pugni da un gruppo di minorenni

Un rider è stato aggredito mentre effettuava una consegna di cibo, ricevendo calci e pugni da un gruppo di minorenni. L’aggressione è avvenuta ieri sera durante il turno di lavoro. Nessuna informazione è stata fornita sulle conseguenze fisiche o sull’identità degli aggressori. La polizia sta indagando sull’episodio.

È stato aggredito e colpito con calci e pugni mentre svolgeva una normale consegna di cibo. Questo è ciò che ha subito ieri sera un rider durante il suo turno di lavoro, a Corato. Il lavoratore, un autonomo del settore food delivery, è stato incaricato di effettuare una consegna. Ma quello che sembrava un incarico di routine è diventato però un vero e proprio incubo. Arrivato in piazza Di Vagno, infatti, il rider è starò infatti aggredito da un gruppo di minorenni i quali lo avrebbero circondato, fino a quando uno di loro lo ha colpito alla testa con una bottiglia, facendolo cadere a terra. Il lavoratore è stato soccorso dagli operatori del 118, intervenuti sul posto con un'ambulanza: le sue condizioni non risultano gravi. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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Rider aggredito a Termini: Massacrato di botte per una consegna da quattro euro

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