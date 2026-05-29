Si scaglia contro gli ospiti di una struttura di accoglienza poi sferra calci e pugni ai carabinieri | 28enne arrestata
Una donna di 28 anni è stata arrestata dai Carabinieri dopo aver aggredito gli ospiti di una struttura di accoglienza, scagliandosi contro di loro. Successivamente, ha colpito con calci e pugni i militari intervenuti per calmare la situazione. L’intervento è avvenuto nei giorni scorsi, con l’ausilio di pattuglie di due stazioni. La donna è accusata di resistenza, lesioni a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato.
Nei giorni scorsi, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Fidenza, con il supporto dei colleghi della Stazione di Soragna, hanno arrestato una 28enne straniera ritenuta la presunta responsabile di resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale e danneggiamento aggravato.I fatti. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
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