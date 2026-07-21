È stato inaugurato un nuovo agriturismo nel palazzo di Varignana, che si estende tra natura e benessere. All’interno, si possono fare esperienze in un frantoio, partecipare a degustazioni in cantina e passeggiare tra i filari delle vigne. L’area promuove un tipo di agriturismo che punta a offrire attività legate alla produzione agricola e alla scoperta del territorio.

Esperienze in frantoio, degustazioni in cantina e passeggiate tra i filari. È seguendo il concetto di un agriturismo che si allontana sempre più dalla semplice sosta notturna per trasformarsi in una vera porta d’accesso al mondo agricolo che è stato inaugurato nelle scorse settimane ‘Borgo alle Crete’, la nuova struttura di Palazzo di Varignana legata all’azienda agricola Cà Masino. Il nome stesso tradisce (e certifica) il legame profondo con l’identità del luogo: le "crete" sono le argille che modellano i calanchi e segnano il profilo delle colline circostanti, restituendo uno scenario materico e identitario, lontano dall’immagine più stereotipata e addomesticata della campagna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Palazzo di Varignana si estende. Benessere, natura e accoglienza. Inaugurato il nuovo agriturismo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

L’estate di Varignana. Eccellenze agricole, ristorazione e musica nelle serate a PalazzoL'estate a Varignana propone eventi vari tra cui serate a bordo piscina, incontri in cantina, concerti tra le colline e attività dedicate al...

Via libera ai piani di Crif. Estinto il ricorso al Tar sul Palazzo di VarignanaIl Tar dell’Emilia-Romagna ha respinto il ricorso di Italia Nostra e Legambiente Medicina contro i piani di Crif.

Temi più discussi: Palazzo di Varignana si estende. Benessere, natura e accoglienza. Inaugurato il nuovo agriturismo; Dormire tra le vigne: 30 tenute vinicole per un weekend d'amore; Osteria Grande diventa la capitale dell’intelligenza artificiale con Crif; Gran Galà del Varignana Music Festival alla Terrazza Bentivoglio.

Palazzo di Varignana. Cena con lo chef dagli UsaTra solidarietà e cucina d’autore, Palazzo di Varignana, resort e azienda agricola sulle colline bolognesi, ospiterà il prossimo 7 maggio una cena benefica a bordo dello scenografico Treno Reale, ... ilrestodelcarlino.it

Palazzo di Varignana si svela al Vinitalydi Marina SantinPalazzo di Varignana porta a Vinitaly l’evoluzione del suo progetto enologico che, sviluppato su 57 ettari di vigneti sui colli bolognesi, negli ultimi anni ha registrato una crescita ... quotidiano.net