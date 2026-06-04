L'estate a Varignana propone eventi vari tra cui serate a bordo piscina, incontri in cantina, concerti tra le colline e attività dedicate al benessere. Le iniziative si svolgono in diverse location del complesso, coinvolgendo eccellenze agricole e ristorazione. Le serate sono organizzate durante la stagione calda, offrendo un programma vario e accessibile a visitatori e ospiti.

Dalle serate a bordo piscina agli appuntamenti in cantina, passando per i concerti tra le colline e le esperienze dedicate al benessere. L’estate di Palazzo di Varignana è ufficialmente entrata nel vivo con un ricco calendario estivo 2026 che abbina ospitalità, ristorazione, eccellenze agricole e attività all’aria aperta. Archiviati con successo i primissimi appuntamenti inaugurali di fine maggio, il cartellone entra ora nel cuore della stagione outdoor con una programmazione pensata per valorizzare lo splendido scenario delle colline bolognesi. Il mese di giugno si apre domenica 7 con il ’Trekking tra i Vigneti’, un’esperienza immersiva tra calanchi e geometrie millenarie che si concluderà con assaggi di vini della tenuta e prodotti locali per grandi e piccoli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’estate di Varignana. Eccellenze agricole, ristorazione e musica nelle serate a Palazzo

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