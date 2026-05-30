Il Tar dell’Emilia-Romagna ha respinto il ricorso di Italia Nostra e Legambiente Medicina contro i piani di Crif. La decisione riguarda l’ampliamento del campus direzionale e il completamento della struttura ricettiva a Palazzo di Varignana. La sentenza ha di fatto autorizzato la realizzazione dei progetti, che erano stati oggetto di opposizione da parte delle associazioni ambientaliste.

Si infrange al Tar dell’Emilia-Romagna il tentativo di Italia Nostra e Legambiente Medicina di fermare l’ampliamento del Campus direzionale Crif e il completamento della struttura ricettiva Palazzo di Varignana. Il ricorso che chiedeva di annullare un lungo elenco di atti amministrativi del Comune di Castel San Pietro Terme e della Città metropolitana, risalenti fino al 2019, non ha trovato accoglimento. La sentenza della seconda sezione del Tar, pubblicata nei giorni scorsi, ha infatti dichiarato l’estinzione del ricorso e la sua inammissibilità per difetto di legittimazione. La pronuncia chiude anche il ricorso presentato al Capo dello Stato con le stesse finalità e poi diventato ricorso al Tar. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Via libera ai piani di Crif. Estinto il ricorso al Tar sul Palazzo di Varignana

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