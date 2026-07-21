Durante la sedicesima tappa del Tour de France 2026, Remco Evenepoel ha ottenuto il massimo punteggio, dimostrando ancora una volta la sua superiorità nelle cronometro. Tappa vinta anche in precedenza, ha confermato di essere il più veloce in questa specialità. Tadej Pogacar ha gestito la corsa senza tentare attacchi decisivi, mentre Filippo Ganna si è mostrato deluso, senza ottenere i risultati sperati.

PAGELLE SEDICESIMA TAPPA TOUR DE FRANCE 2026. Remco Evenepoel, voto 10: uno-due prorompente da parte del fuoriclasse belga. Domenica aveva stupito tutti, oggi no: nelle tappe a cronometro è di gran lunga il più forte al mondo e continua a dimostrarlo. Praticamente imbattuto da mesi contro il tempo: anche oggi il fenomeno della Red Bull – BORA – hansgrohe distrugge gli avversari e scappa via in seconda posizione in classifica generale. Tadej Pogacar, voto 7: nelle ultime due tappe è apparso umano e diciamo che questo lato non dispiace agli spettatori. Lo sloveno si è limitato sia domenica che oggi a gestire. Cronometro comunque ad altissime velocità, visto che il distacco da Evenepoel è di soli 28”. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Pagelle Tour de France 2026: Evenepoel show, Pogacar gestisce. Delusione Ganna

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

LIVE Tour de France 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Ganna non brilla. Sarà Pogacar-Evenepoel per la vittoriaDurante la tappa di oggi del Tour de France 2026, il ciclista Ganna non è riuscito a mantenere il ritmo, rimanendo indietro rispetto agli altri...

LIVE Tour de France 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Ganna sfida Evenepoel nella cronometro, ma occhio a Pogacar…Oggi si svolge la sedicesima tappa del Tour de France 2026, una cronometro individuale che apre la terza settimana della corsa.

Temi più discussi: Pagelle Tour de France 2026: ennesima cavalcata vincente per Tadej Pogacar. Vingegaard e Del Toro soffrono; Tour, le pagelle: Van der Poel da solo batte tutto il gruppo, 8. Tiberi sotto tono: 5; Pagelle Tour de France 2026: Tadej Pogacar poker di classe. Seixas, che talento; Tour de France, le pagelle: Carapaz, fuga coraggiosa (6.5). Del Toro che fatica (5).

Tour, le pagelle della 16ª tappa: Evenepoel sulle nuvole, 8,5. Ganna cede troppo in salita, 5Pogacar è apparso stanco e con il belga scatenato non può stare tranquillo nelle tre tappe di montagna che restano. Bravi Skjelmose e Seixas, flop Ayuso ... msn.com

Pagelle Tour de France 2026: Tadej Pogacar poker di classe. Seixas, che talentoPAGELLE QUATTORDICESIMA TAPPA TOUR DE FRANCE 2026 Tadej Pogacar, voto 10: tutto così facile. Può decidere quando e se attaccare, può scegliere se vincere ... oasport.it