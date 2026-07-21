LIVE Tour de France 2026 tappa di oggi in DIRETTA | Ganna non brilla Sarà Pogacar-Evenepoel per la vittoria

Da oasport.it 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante la tappa di oggi del Tour de France 2026, il ciclista Ganna non è riuscito a mantenere il ritmo, rimanendo indietro rispetto agli altri favoriti. Sul traguardo, si prevede uno sprint tra Pogacar ed Evenepoel per la vittoria di tappa. Alla terza intermedia, la classifica vede in testa Joshua Tarling con 25 secondi di vantaggio. La cronometro ha attirato l’attenzione, ma i protagonisti principali sono ancora in corsa.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR DE FRANCE 2026 LA STARTLIST DELLA CRONOMETRO 14.43 Questa la top 10 al terzo intermedio: 1 TARLING Joshua 25.28,42 25.28,42 42.6 2 GANNA Filippo 0.05 25.33,42 42.5 3 ARTZ Huub 0.12,04 25.40,46 42.3 4 GUERNALEC Thibault 0.21,69 25.50,11 42 5 HOOLE Daan 0.22,54 25.50,96 42 6 OTRUBA Jakub 0.51,45 26.19,87 41.2 7 KWIATKOWSKI Micha? 1.29,56 26.57,98 40.3 8 NICOLAU Joel 1.43,40 27.11,82 39.9 9 VAN BAARLE Dylan 1.53,48 27.21,90 39.7 10 ALAPHILIPPE Julian 2.00,17 27.28,59 39.5 14.42 Questa la top 10 al secondo intermedio: 1 GUERNALEC Thibault 17.43,42 17.43,42 32.8 2 GANNA Filippo 0. 🔗 Leggi su Oasport.it

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