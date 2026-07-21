LIVE Tour de France 2026 tappa di oggi in DIRETTA | Ganna non brilla Sarà Pogacar-Evenepoel per la vittoria

Notizia in breve

Durante la tappa di oggi del Tour de France 2026, il ciclista Ganna non è riuscito a mantenere il ritmo, rimanendo indietro rispetto agli altri favoriti. Sul traguardo, si prevede uno sprint tra Pogacar ed Evenepoel per la vittoria di tappa. Alla terza intermedia, la classifica vede in testa Joshua Tarling con 25 secondi di vantaggio. La cronometro ha attirato l’attenzione, ma i protagonisti principali sono ancora in corsa.