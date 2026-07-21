Una lite tra automobilisti si è trasformata in una rissa in strada. Un uomo è stato bloccato e picchiato con delle catene davanti a diversi passanti. La discussione, iniziata probabilmente per una precedenza o un gesto di disapprovazione, è degenerata nel giro di pochi secondi. L’aggressione si è conclusa con l’uomo a terra, mentre altri presenti hanno assistito senza intervenire.

Sono bastati pochi secondi, forse una precedenza contesa, uno sguardo di troppo o qualche gesto di disapprovazione, fatto sta che una lite tra automobilisti ieri mattina si è trasformata in una vera e propria spedizione punitiva. È infatti finita a colpi di catena, nel cuore di Ponte di Brenta, l’ennesima esplosione di violenza sulle strade cittadine. L’aggressione è avvenuta poco dopo le 11.30. Secondo quanto ricostruito finora dai carabinieri, tutto sarebbe iniziato lungo la viabilità del quartiere, dove un cittadino nordafricano alla guida di una Fiat 500 avrebbe avuto un acceso diverbio con gli occupanti di una Cupra. A bordo dell’auto viaggiavano due uomini, anch’essi di origine magrebina, che, stando ai primi accertamenti, non avrebbero alcun legame con il conducente della Fiat. 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

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© Corrieredelveneto.corriere.it - Padova, lite in strada tra automobilisti: un uomo bloccato e picchiato con le catene davanti agli altri passanti

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